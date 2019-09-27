Казахстан создает площадку именно для многостороннего сотрудничества - Маниш Кумар

УФА. КАЗИНФОРМ – Инициатива Казахстана по созданию центра устойчивого развития ООН для государств Центральной Азии и Афганистана создает уникальные возможности для реализации первоочередных задач социально-экономического развития региона. Такое мнение высказал президент Евразийского направления Конфедерации индийской промышленности Маниш Кумар в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» на полях V Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

«Если проанализировать те задачи, которые были определены в Целях устойчивого развития ООН, то можно понять что евразийский регион играет одну из ключевых ролей в их достижении. На этом пространстве мы все еще имеем вызовы стабильному и поступательному развитию, в особенности, в Юго-Восточной Азии и отдельных районах Центральной Азии», - считает эксперт.

«Мы должны понимать, что достижение целей ООН представляет особое значение для обеспечения благосостояния наших народов, - сказал М.Кумар. - Несомненно, инициатива Казахстана по созданию в стране межрегионального центра устойчивого развития ООН для государств Центральной Азии и Афганистана создает уникальные возможности для реализации первоочередных задач социально-экономического развития региона».

Эксперт отметил, что институционализация процесса по достижению ЦУР имеет большое значение и позволит усилить работу ООН в ЦАР. «Казахстан имеет солидный опыт по организации масштабных международных мероприятий. Уверен, что ваша страна приложит все усилия к тому, чтобы обеспечить опережающее достижение целевых показателей», - подчеркнул он.

Как отметил М.Кумар, современные вызовы геополитического характера диктуют необходимость углубления сотрудничества между странами, объединения общих усилий и формирования адекватных совместных решений.

«Инициатива Казахстана, который к тому же включил ЦУР ООН в свои стратегические программы развития, создает большие возможности для региональных партнеров. Сегодня мы весьма нуждаемся в подобном межрегиональном взаимодействии, - добавил он. - Еще один позитивный момент заключается в том, что Казахстан создает площадку именно для многостороннего сотрудничества, тема самым стимулируя интерес других стран к скорейшему достижению целей ООН. Создание центра – это очень хорошая и своевременная инициатива».

«Также очень важно продолжить работу по стабилизации и восстановлению экономики Афганистана. Понятно, что это будет не быстрый процесс, однако именно комплексный подход, предполагающий одновременные усилия по политическому, экономическому и социальному дает наибольший эффект», - заключил он.