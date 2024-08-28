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    00:40, 28 Август 2024 | GMT +6

    Казахстан совместно с Россией построит два энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2

    ГРЭС-2 в Экибастузе
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана «Самрук-Казына» сообщил о подписании ЕРС-контракта с российско-казахстанским консорциумом о строительстве двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2, передает агентство Kazinform.

    Речь идет об энергоблоках № 3 и № 4 мощностью 540 МВт каждый.

    Так, ввод в эксплуатацию энергоблока № 3 запланирован на 2028 год, а № 4 — на 2030 год.

    После завершения строительства общая мощность Экибастузской ГРЭС-2 составит 2080 МВт.

    Финансирование проекта планируется за счет собственных средств и льготного займа.

    В этом году уже будет разработана необходимая проектно-сметная документация.

    Напомним, как сообщалось в ходе визита первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра на ГРЭС Экибастуза, построить третий энергоблок Экибастузской ГРЭС-2 планировалось ещё 30 лет назад, но в 90-х развитие станции было приостановлено. Сейчас к этому вопросу вернулись.

    Однако в феврале 2024 года стало известно, что при модернизации Экибастузской ГРЭС-2 было похищено около миллиарда тенге. Этот факт - растрату средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой третьего энергоблока, - установили прокуроры.

    Теги:
    ГРЭС Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Экибастуз ФНБ «Самрук Казына» Россия Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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