Казахстан совместно с Россией построит два энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2

Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана «Самрук-Казына» сообщил о подписании ЕРС-контракта с российско-казахстанским консорциумом о строительстве двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2, передает агентство Kazinform.

Речь идет об энергоблоках № 3 и № 4 мощностью 540 МВт каждый.

Так, ввод в эксплуатацию энергоблока № 3 запланирован на 2028 год, а № 4 — на 2030 год.

После завершения строительства общая мощность Экибастузской ГРЭС-2 составит 2080 МВт.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств и льготного займа.

В этом году уже будет разработана необходимая проектно-сметная документация.

Напомним, как сообщалось в ходе визита первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра на ГРЭС Экибастуза, построить третий энергоблок Экибастузской ГРЭС-2 планировалось ещё 30 лет назад, но в 90-х развитие станции было приостановлено. Сейчас к этому вопросу вернулись.

Однако в феврале 2024 года стало известно, что при модернизации Экибастузской ГРЭС-2 было похищено около миллиарда тенге. Этот факт - растрату средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой третьего энергоблока, - установили прокуроры.