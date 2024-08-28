Казахстан совместно с Россией построит два энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2
Фонд национального благосостояния (ФНБ) Казахстана «Самрук-Казына» сообщил о подписании ЕРС-контракта с российско-казахстанским консорциумом о строительстве двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2, передает агентство Kazinform.
Речь идет об энергоблоках № 3 и № 4 мощностью 540 МВт каждый.
Так, ввод в эксплуатацию энергоблока № 3 запланирован на 2028 год, а № 4 — на 2030 год.
После завершения строительства общая мощность Экибастузской ГРЭС-2 составит 2080 МВт.
Финансирование проекта планируется за счет собственных средств и льготного займа.
В этом году уже будет разработана необходимая проектно-сметная документация.
Напомним, как сообщалось в ходе визита первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра на ГРЭС Экибастуза, построить третий энергоблок Экибастузской ГРЭС-2 планировалось ещё 30 лет назад, но в 90-х развитие станции было приостановлено. Сейчас к этому вопросу вернулись.
Однако в феврале 2024 года стало известно, что при модернизации Экибастузской ГРЭС-2 было похищено около миллиарда тенге. Этот факт - растрату средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой третьего энергоблока, - установили прокуроры.