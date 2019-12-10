Казахстан совершенствует национальную систему защиты прав детей - Шахрат Нурышев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы независимости в нашей стране сформирована национальная модель защиты прав ребенка. О этом заявил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, выступая на круглом столе в МИД РК, посвященном международному Дню прав человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Республике Казахстан приоритетное внимание уделяется вопросам прав детей. Конвенция о правах ребенка была одним из первых международных договоров, которая была подписана Казахстаном 16 февраля 1994 года. За годы независимости в нашей стране сформирована национальная модель защиты прав ребенка, выстроена на конституциональном и законодательном уровне в соответствии с международными стандартами. Тем не менее, мы постоянно продолжаем совершенствовать национальную систему защиты прав детей», - сказал Шахрат Нурышев.
Он также добавил, что в свете Послания Президента Казахстана народу страны были разработаны поправки в действующее законодательство, предусматривающие ужесточение законодательства за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей.
«В настоящее время поправки находятся на рассмотрении Парламента РК. Возвращаясь к теме сегодняшнего круглого стола «Права человека – основа гармоничного развития общества и государства», хотелось бы подчеркнуть, что оно созвучно теме и содержанию Послания Президента Касым-Жомарта Токаева. Как известно, особое внимание в Послании Главы государства было уделено вопросам обеспечения прав и безопасности граждан», - заключил Шахрат Нурышев.
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