Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу

БЕЛФАСТ. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 гола по футболу сборная Казахстана в Белфасте сыграла с Северной Ирландией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Макнейл, Эванс, Кэткарт, Хам, Макканн, Чарльз Ш., Сэвилл, Томпсон, Прайз, Чарльз Д.

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Габышев, Оразов, Тагыберген, Бейсебеков, Зайнутдинов, Самородов.

Несмотря на молодой состав и большие проблемы с его формированием по разным причинам, хозяева поля владели инициативой и создавали моменты у ворот Игоря Шацкого, самый же явный и единственный у казахстанцев до перерыва упустил Максим Самородов, из центра штрафной он пробил мимо ворот. На старте второй половины казахстанцы стали действовать активнее, создавать полумоменты, но ближе к концовке встречи пришлось спасать свою команду Шацкому, с чем он успешно справился, а вышедший на замену Абат Аймбетов забил победный гол. 1:0 — Казахстан впервые в истории победил Северную Ирландию.

Следующий матч Казахстан проведет седьмого сентября дома против Финляндии.

Северная Ирландия — Казахстан 0:1 (0:1)

Гол: Аймбетов 88 (0:1).