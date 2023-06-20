Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Июня 2023, 02:38
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу Фото: пресс-служба КФФ

БЕЛФАСТ. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 гола по футболу сборная Казахстана в Белфасте сыграла с Северной Ирландией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Макнейл, Эванс, Кэткарт, Хам, Макканн, Чарльз Ш., Сэвилл, Томпсон, Прайз, Чарльз Д.

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Габышев, Оразов, Тагыберген, Бейсебеков, Зайнутдинов, Самородов.

Несмотря на молодой состав и большие проблемы с его формированием по разным причинам, хозяева поля владели инициативой и создавали моменты у ворот Игоря Шацкого, самый же явный и единственный у казахстанцев до перерыва упустил Максим Самородов, из центра штрафной он пробил мимо ворот. На старте второй половины казахстанцы стали действовать активнее, создавать полумоменты, но ближе к концовке встречи пришлось спасать свою команду Шацкому, с чем он успешно справился, а вышедший на замену Абат Аймбетов забил победный гол. 1:0 — Казахстан впервые в истории победил Северную Ирландию.

Следующий матч Казахстан проведет седьмого сентября дома против Финляндии.

Северная Ирландия — Казахстан 0:1 (0:1)

Гол: Аймбетов 88 (0:1).


Спорт   Футбол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее