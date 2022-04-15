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    21:50, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан сотворил сенсацию на юношеском чемпионате мира по хоккею

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    ПЬЕШТЯНИ. КАЗИНФОРМ - В Пьештяни (Словакия) состоялись очередные матчи чемпионата мира-2022 по хоккею, в первом дивизионе группе А сборная Казахстана сыграла против команды Дании до 18 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый период команды закончили с нулями на табло, а вот уже во второй двадцатиминутке казахстанцы усилиями Даниила Свинтальского открыли счет в матче. Датчанам за три минуты до конца периода удалось сравнять счет, но Всеволод Логвин забил вторую шайбу и отправил казахстанцев в раздевалку при счете 2:1. В третьем периоде Артем Авдеенко забил для Казахстана третью шайбу, но через полторы минуты скандинавы снова сократили отрыв до минимального. В конце встречи Нурлан Алдияр снял вопрос о победителе — 4:2.

    Казахстан одержал свою первую победу на турнире и сделал это над фаворитом.

    Напомним, в предыдущем матчи казахстанские хоккеисты проиграли Франции со счетом 2:4, а до этого потерпели разгром от Норвегии — 2:9.



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