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    21:03, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан сортирует и перерабатывает только 27 % мусора

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    Казахстанцы в субботу присоединились к экологической акции «Всемирный день чистоты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов совместно с волонтерами и эко-активистами вышли на субботник в столице. Таким образом, участники хотят привлечь внимание людей к проблеме загрязнения нашей природы.

    Ежегодно в Казахстане образуется больше 4 миллионов тонн бытовых отходов. Всего в стране насчитывается свыше тысячи мусорных полигонов.

    «Только 27% мусора сортируется и перерабатывается. К 2030-му мы планируем довести этот показатель до 40%. Сегодня работа в этом направлении ведется», - Ерлан Нысанбаев, министр экологии и природных ресурсов РК.

    Теги:
    Общество Экология Минэкологии для mail.ru
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