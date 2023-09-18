Казахстан сортирует и перерабатывает только 27 % мусора

Казахстанцы в субботу присоединились к экологической акции «Всемирный день чистоты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов совместно с волонтерами и эко-активистами вышли на субботник в столице. Таким образом, участники хотят привлечь внимание людей к проблеме загрязнения нашей природы.

Ежегодно в Казахстане образуется больше 4 миллионов тонн бытовых отходов. Всего в стране насчитывается свыше тысячи мусорных полигонов.

«Только 27% мусора сортируется и перерабатывается. К 2030-му мы планируем довести этот показатель до 40%. Сегодня работа в этом направлении ведется», - Ерлан Нысанбаев, министр экологии и природных ресурсов РК.