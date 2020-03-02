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Казахстан сократит количество авиарейсов в страны с коронавирусом
2 Марта 2020 10:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан сократит количество авиарейсов в страны, где распространяется коронавирусная инфекция. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«С 5 марта приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку, рейс Алматы – Баку ограничиваем с пяти до одного, рейс Актау – Баку ограничиваем с семи рейсов до одного, авиамаршрут Нур-Султан – Токио ограничиваем с двух до одного», - уточнил Берик Камалиев.
Было отмечено, что все пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат билетов по месту их приобретения без штрафных санкций.
Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт, Безопасность, Пневмония в Китае,
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