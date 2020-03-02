Казахстан сократит количество авиарейсов в страны с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан сократит количество авиарейсов в страны, где распространяется коронавирусная инфекция. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 5 марта приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку, рейс Алматы – Баку ограничиваем с пяти до одного, рейс Актау – Баку ограничиваем с семи рейсов до одного, авиамаршрут Нур-Султан – Токио ограничиваем с двух до одного», - уточнил Берик Камалиев.

Было отмечено, что все пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат билетов по месту их приобретения без штрафных санкций.