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Казахстан сократит количество авиарейсов в страны с  коронавирусом

2 Марта 2020 10:06
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Казахстан сократит количество авиарейсов в страны с  коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан сократит количество авиарейсов в страны, где распространяется коронавирусная инфекция. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 5 марта приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку, рейс Алматы – Баку ограничиваем с пяти до одного, рейс Актау – Баку ограничиваем с семи рейсов до одного, авиамаршрут Нур-Султан – Токио ограничиваем с двух до одного», - уточнил Берик Камалиев.

Было отмечено, что все пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат билетов по месту их приобретения без штрафных санкций.


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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Серик Сабеков

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