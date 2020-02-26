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Казахстан сократит авиарейсы в Южную Корею и Иран из-за коронавируса

26 Февраля 2020 15:26
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Казахстан сократит авиарейсы в Южную Корею и Иран из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 марта Казахстан сократит авиарейсы в Южную Корею и Иран из-за коронавируса , передает МИА «Казинформ».

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«В связи с эпидемиологической обстановкой в Южной Корее и Иране Правительством Республики Казахстан принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса в Республику Казахстан. Так, решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с 1 марта 2020 года ограничивается количество регулярных рейсов в следующем порядке: «Эйр Астана»: Алматы – Сеул, с 5 до 1 рейсов в неделю; Нур-Султан – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю; «Asiana Airlines»: Алматы – Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю; «Mahan Air»: Алматы – Тегеран, приостанавливается 1 рейс в неделю», - сообщила в Telegram пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшее время в Южную Корею, а также учитывать принимаемые меры по возврату из Южной Кореи в Казахстан.
«В связи с этим, пассажиры имеющие билеты с 1 марта т.г. на вышеуказанные рейсы могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будут оформлены без штрафных санкций и в полном объеме», - уточнили в МИИР РК.


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Ключевые слова: Транспорт, Безопасность, Иран, Корея, Пневмония в Китае,
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Ринат Дусумов

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