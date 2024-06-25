Казахстан сохраняет зависимость от соседних стран в экспорте нефти

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта национальной компании «КазМунайГаз» на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Согласно информации агентства Fitch Ratings нтству, несмотря на зависимость от экспорта нефти через Россию, КМГ имеет достаточные запасы и стабильное финансовое положение, передает агентство Kazinform.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BBB» с прогнозом «стабильный». По шкале кредитных рейтингов «BBB» - достаточный уровень кредитоспособности.

Основные факторы рейтинга Fitch:

Поддержка государства

- Обязательства по поддержке: мы рассматриваем «принятие решений и надзор» КМГ как «сильные», благодаря контролю со стороны государства и роли КМГ в реализации энергетической политики правительства. Хотя государство рассматривает возможность увеличения free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении) с текущих 3% за счет международного IPO, мы считаем, что правительство сохранит сильные связи. Мы оцениваем «прецеденты поддержки» как «сильные», на основе поддержки со стороны государства в прошлом (в частности, финансирование, предоставленное «Самрук-Казына» (BBB/Стабильный) в 2015 году за счет приобретения 50% доли на месторождении Кашаган, которую КМГ выкупил обратно в 2022 году, когда финансовое положение компании улучшилось), - говорится в сообщении агентства.

Значительная роль в государственной энергетической стратегии

- Стимулы для поддержки: мы оцениваем «сохранение роли в реализации государственной политики» КМГ как «сильное», основываясь на его важной роли в энергетической стратегии правительства, его участии в большинстве крупных нефтяных проектах Казахстана и его контроле над инфраструктурой распределения нефти. Однако роль компании как поставщика общественных услуг ограничена, так как она ориентирована на экспорт, - отметили в агентстве.

Зависимость от экспортных маршрутов и достаточные запасы

- 'bb' SCP (собственная кредитоспособность) КМГ ограничивается высокой зависимостью от маршрутов экспорта нефти через Россию и фокусом на одной стране. Мы ожидаем, что добыча КМГ останется в основном стабильным в течение следующих четырех лет, чему способствуют запасы, достаточные для поддержания текущего уровня производства на протяжении 16 лет (включая совместные предприятия), - поясняется в отчете.

Фокус на нефть

- В 2023 году добыча жидких углеводородов КМГ составило 486 тысяч баррелей в сутки, включая совместные предприятия, или 252 тысячи без учета совместных предприятий. Компания также занимается добычей природного газа, но это значительно менее прибыльно, чем нефть. КМГ управляет четырьмя основными нефтеперерабатывающими заводами в Казахстане и двумя в Румынии, с общим объемом переработки около 400 тысяч баррелей в сутки в 2023 году. Компания также управляет расширенной сетью нефтепроводов через свою дочернюю компанию «КазТрансОйл» и совместное предприятие, и обеспечивает более половины транспортировки нефти в Казахстане, - говорится в сообщении.

Геополитический риск

- В 2023 году почти весь экспорт казахстанской нефти проходил через Россию, поскольку Казахстан не имеет выхода к морю. Казахстан может экспортировать ограниченные объемы через Казахстанско-Китайский трубопровод, по морю через Азербайджан, Грузию и Турцию или по железной дороге. Однако эти варианты значительно дороже и могут потребовать дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Мы предполагаем, что Казахстан продолжит экспортировать нефть через Россию, и наш прогноз не учитывает значительных политически мотивированных перебоев в экспортных потоках, - пояснили в Fitch Ratings.

Капитальные расходы

- Капитальные расходы КМГ значительно увеличились в 2023 году по сравнению с уровнями 2020-2022 годов, и мы ожидаем, что они останутся высокими на уровне около 700 миллиардов тенге в год в 2024-2027 годах. По нашим прогнозам, капитальные затраты компании должны быть полностью покрыты её операционными денежными потоками. Мы оцениваем капитальные затраты на поддержание на уровне около 400-500 миллиардов тенге, - заявили в агентстве.

Новая дивидендная политика

- Мы предполагаем, что КМГ будет корректировать свои дивидендные выплаты в соответствии с финансовыми показателями и ожидаем, что её FCF (свободный денежный поток) после выплаты дивидендов останется нейтральным или умеренно положительным в 2024-2027 годах. Мы консервативно прогнозируем умеренные дивиденды от аффилированных компаний КМГ, в среднем около 380 миллиардов тенге в год в 2024-2027 годах. Основными источниками дивидендов являются Тенгизшевройл, в котором КМГ владеет 20%, и КТК – 20,8%, - резюмировали в Fitch Ratings.