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Казахстан сохраняет высокую рождаемость независимо от глобального тренда - КИОР

1 Февраля 2023, 17:16
Казахстан сохраняет высокую рождаемость независимо от глобального тренда - КИОР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан сохраняет высокую рождаемость независимо от глобального тренда. Об этом сообщила руководитель Центра изучения института семьи Казахстанского института общественного развития Жулдыз Батталова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на глобальный тренд снижения рождаемости и начало второго демографического перехода, Казахстан сохраняет высокую рождаемость. Имеют место различия между этническими группами в установках на рождаемость. Коэффициенты брачности и рождаемости более высокие у представителей казахского этноса, в то время как у русских и представителей других этнических групп более низкие показатели», – сказала Ж. Батталова, представляя Национальный доклад «Казахстанские семьи-2022».

По ее словам, при подготовке доклада установлено, что главными тревогами казахстанских родителей являются такие проблемы, как зависимость детей от гаджетов, социальных сетей и интернета, угроза детской безопасности от машин во дворах, проблема качества и доступности кружков и секций для детей.

Кроме того, Ж. Батталова отметила, что, по результатам исследований, проведенных центром, за последние три года родители стали меньше времени уделять детям, преимущественно по причине загруженности на работе и дома. На сегодня 38,6% родителей не имеют возможности каждый день проводить время с детьми.


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