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Казахстан сохранил свою позицию в мировом рейтинге по футзалу

10 Декабря 2019 14:49
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Казахстан сохранил свою позицию в мировом рейтинге по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародован рейтинг Futsal World Ranking среди футзальных сборных по состоянию на декабрь 2019 года. Национальная сборная Казахстана по футзалу сохранила седьмое место в рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Лидером рейтинга является сборная Бразилии, на втором месте - Испания. На третью строчку поднялась сборная России.

В уходящем году сборная Казахстана по футзалу сыграла два товарищеских матчах со сборной Хорватии, приняла участие в международном турнире «Кубок Каспия», а также в Основном раунде квалификации чемпионата мира-2020, где заняла первое место в группе. В отборе ЧМ нашей сборной противостояли сборные Румынии, Нидерландов и Албании.

Напомним, что по итогам Основного раунда наша сборная прошла в Элитный раунд квалификации ЧМ-2020. Соперниками сборной Казахстана станут Румыния, Словения и Чехия. Матчи состоятся в феврале 2020 года.

Futsal World Ranking:

1. Бразилия - 1839

2. Испания - 1787

3. Россия - 1654

4. Португалия - 1645

5. Аргентина - 1644

6. Иран - 1603

7. Казахстан - 1565

8. Италия - 1511

9. Украина - 1459

10. Колумбия – 1454

...

16. Чехия - 1373

17. Словения - 1342

21. Румыния - 1266

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Ключевые слова: Спорт,
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