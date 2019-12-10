-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстан сохранил свою позицию в мировом рейтинге по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародован рейтинг Futsal World Ranking среди футзальных сборных по состоянию на декабрь 2019 года. Национальная сборная Казахстана по футзалу сохранила седьмое место в рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Лидером рейтинга является сборная Бразилии, на втором месте - Испания. На третью строчку поднялась сборная России.
В уходящем году сборная Казахстана по футзалу сыграла два товарищеских матчах со сборной Хорватии, приняла участие в международном турнире «Кубок Каспия», а также в Основном раунде квалификации чемпионата мира-2020, где заняла первое место в группе. В отборе ЧМ нашей сборной противостояли сборные Румынии, Нидерландов и Албании.
Напомним, что по итогам Основного раунда наша сборная прошла в Элитный раунд квалификации ЧМ-2020. Соперниками сборной Казахстана станут Румыния, Словения и Чехия. Матчи состоятся в феврале 2020 года.
Futsal World Ranking:
1. Бразилия - 1839
2. Испания - 1787
3. Россия - 1654
4. Португалия - 1645
5. Аргентина - 1644
6. Иран - 1603
7. Казахстан - 1565
8. Италия - 1511
9. Украина - 1459
10. Колумбия – 1454
...
16. Чехия - 1373
17. Словения - 1342
21. Румыния - 1266
- Борцы из 40 стран выступят на чемпионате мира по Qazaq Kuresi
- Павлодарский полицейский стал вторым на ЧМ по кикбоксингу
- Стали известны подробности подготовки Елеусинова к бою с экс-чемпионом WBC
- Чествование военных спортсменов прошло в Минобороны РК
- «Әлем барысы 2019» Роман Бобиков уверен в победе на ЧМ Qazaq Kuresi
- Геннадий Головкин: Всегда счастлив быть дома
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана