НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан сохранил свои позиции в ежегодном Индексе человеческого развития (далее ИЧР, прим.ред.) и по-прежнему входит в категорию государств с очень высоким уровнем человеческого развития, занимая 51 место среди 189 стран и территорий. Такие данные содержатся в новом докладе Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в который включен новый, экспериментальный индекс прогресса человечества, при составлении которого учитывались объемы выбросов двуокиси углерода и совокупные ресурсозатраты стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПРООН в Казахстане.

В докладе перед мировыми лидерами ставится жесткий выбор: принять решительные меры для ослабления колоссального давления, которому подвергаются окружающая среда и природный мир, или прогресс человечества застопорится.

«Человечество сегодня имеет больше власти над планетой, чем когда-либо прежде. На фоне COVID-19, рекордных температур и стремительно нарастающего неравенства пришло время использовать эту власть для того, чтобы переосмыслить, что для нас означает прогресс, где выбросы парниковых газов и ресурсозатраты больше не являются скрытыми», - говорит Администратор ПРООН Ахим Штайнер.

«Как показано в докладе, ни одна страна мира еще не достигла очень высокого уровня человеческого развития, не оказав колоссального давления на планету. Но мы могли бы стать первым поколением, которое исправит эту несправедливость. Это следующий рубеж человеческого развития», - отметил он.

В докладе утверждается, что в то время, когда люди и планета вступают в совершенно новую геологическую эпоху - антропоцен или эпоху человека - для всех стран настало время пересмотреть движение к прогрессу, для чего необходимо в полной мере учитывать опасное давление, оказываемое человечеством на планету, и ликвидировать серьезный дисбаланс власти и возможностей, препятствующий изменениям.

Для иллюстрации этой точки зрения в тридцатом юбилейном выпуске Доклада о человеческом развитии «Новый рубеж: человеческое развитие и антропоцен», представлен новый, экспериментальный подход к составлению ежегодного Индекса человеческого развития (ИЧР).

За счет включения в ИЧР, который учитывает такие показатели как здоровье, образование и уровень жизни в стране, двух дополнительных элементов - объема выбросов двуокиси углерода и ресурсозатрат страны - индекс показывает, как бы изменилась глобальная картина развития, если бы при определении прогресса человечества в качестве ключевых элементов учитывались благосостояние людей и ослабление давления на планету.

Благодаря такому ИЧР, скорректированному с учетом давления на планету, возникает новая картина мира, которая дает менее радужную, но более четкую оценку прогресса человечества. Например, более 50 стран выбывают из группы очень высокого уровня развития из-за своей зависимости от ископаемых видов топлива и объема ресурсозатрат.

«Казахстан сохранил свои позиции в ИЧР и по-прежнему входит в категорию государств с очень высоким уровнем человеческого развития, занимая 51 место среди 189 стран и территорий. В целом значение Казахстана в рейтинге ИЧР значительно улучшилось с 1990 года, увеличившись на 19.6%. При этом страна имеет ряд проблем в области окружающей среды, таких как, к примеру, высокие показатели выбросов углекислого газа и потребление энергии, генерируемой за счет ископаемых видов топлива. Принимая во внимание то, что новый Доклад о человеческом развитии корректирует показатели ИЧР с учетом давления деятельности человека на планету, Казахстан может ухудшить свои позиции, если не будут решаться ключевые вызовы эпохи антропоцена», - отметил постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Якуп Бериш.

В докладе утверждается, что следующий рубеж человеческого развития потребует работы вместе с природой, а не против нее, причем одновременно должна происходить трансформация норм, ценностей, государственных и финансовых стимулов. Например, по новым оценкам прогнозируется, что в связи с изменением климата к 2100 году в самых бедных странах мира добавится до 100 дней с экстремальной погодой, однако в случае реализации Парижского соглашения по климату в полном объеме это количество можно было бы сократить вдвое.

Отметим, Индекс человеческого развития – это сводный показатель для оценки долгосрочных достижений по трем основным измерениям человеческого развития: здоровье и долголетие, доступ к образованию и достойный уровень жизни. Измерение здоровья и долголетия оценивается по ожидаемой продолжительности жизни. Уровень знаний измеряется средней продолжительностью обучения взрослого населения. Уровень жизни измеряется величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения.