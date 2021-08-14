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Казахстан сохранил свое место в рейтинге коэффициентов УЕФА

14 Августа 2021 17:29
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Казахстан сохранил свое место в рейтинге коэффициентов УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан после матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги Конференций сохранил 27-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 87.926 (2.285)

2. Испания – 80.570 (2.857)

3. Италия – 63,473 (2,285)

4. Германия – 61,284 (2.285)

5. Франция – 43.331 (1,666)

6. Португалия – 42,966 (2.500)

7. Нидерланды – 32.700 (2.600)

8. Шотландия – 30.700 (1.700)

9. Россия – 30.682 (1.500)

10. Австрия – 29.350 (0.900)

......

25. Румыния – 16.400 (1.500)

26. Венгрия – 15.875 (2.250)

27. Казахстан – 14.750 (1.875)

28. Словения – 14.500 (2.500)

29. Польша – 14.250 (3.000)


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