Казахстан сохранил свое место в рейтинге коэффициентов УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан после матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги Конференций сохранил 27-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Англия – 87.926 (2.285)
2. Испания – 80.570 (2.857)
3. Италия – 63,473 (2,285)
4. Германия – 61,284 (2.285)
5. Франция – 43.331 (1,666)
6. Португалия – 42,966 (2.500)
7. Нидерланды – 32.700 (2.600)
8. Шотландия – 30.700 (1.700)
9. Россия – 30.682 (1.500)
10. Австрия – 29.350 (0.900)
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25. Румыния – 16.400 (1.500)
26. Венгрия – 15.875 (2.250)
27. Казахстан – 14.750 (1.875)
28. Словения – 14.500 (2.500)
29. Польша – 14.250 (3.000)
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