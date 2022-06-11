11 Июня 2022 05:55

Казахстан сохранил лидерство в группе Лиги наций после трех туров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в гостях на нейтральном поле сыграла вничью с командой Беларуси (1:1) и сохранила лидерство в третьей группе дивизиона С Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теперь у Казахстана семь очков, и он по-прежнему единолично лидирует в группе. Турнирное положение команд после трех туров таково: Казахстан — 7 очков, Словакия — 6 очков, Беларусь — 2 очка, Азербайджан — 1 очко.

В новом сезоне Лиги наций сборная Казахстана одержала победы в матчах с Азербайджаном (2:0), Словакией (1:0), а теперь сыграла вничью с Беларусью (1:1).

Свой следующий матч казахстанские футболисты проведут 13 июня — они дома сыграют со Словакией.