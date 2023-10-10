Казахстан согласует с Кыргызстаном порядок пересечения госграницы горными туристами

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Казахстане Дастаном Дюшекеевым. Стороны обсудили актуальные вопросы в туристской сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, речь зашла о развитии горного туризма. Министр предложил вернуться к вопросу заключения соглашения о порядке урегулирования пересечения госграницы организованными туристскими группами.

- Соглашение позволит снять ряд проблемных вопросов, возникающих ежегодно у туристов при пересечении нашей общей границы в горах Тянь-Шаня, а также положительно скажется на развитии горного туризма в целом. Кроме того, позволит выстроить новые пешие маршруты в предгорьях и урочищах Тянь-Шаня на территории наших стран, – отметил Ермек Маржикпаев.

По словам министра, проект соглашения в ближайшее время будет направлен кыргызской стороне.

В заключение Ермек Маржикпаев выразил благодарность кыргызской стороне за участие в международном форуме по развитию туризма, который прошел 15 сентября в Актау. Также он пригласил делегацию КР на VIII заседание министров туризма стран-участниц Организации Тюркских государств и международный туристский форум «Туркестан – туристская столица тюркского мира», которые пройдут в Туркестане в октябре этого года.