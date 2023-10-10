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    13:44, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан согласует с Кыргызстаном порядок пересечения госграницы горными туристами

    Минтуризма и спорта Казахстан и Кыргызстан
    Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта

    Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Казахстане Дастаном Дюшекеевым. Стороны обсудили актуальные вопросы в туристской сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В частности, речь зашла о развитии горного туризма. Министр предложил вернуться к вопросу заключения соглашения о порядке урегулирования пересечения госграницы организованными туристскими группами.

    - Соглашение позволит снять ряд проблемных вопросов, возникающих ежегодно у туристов при пересечении нашей общей границы в горах Тянь-Шаня, а также положительно скажется на развитии горного туризма в целом. Кроме того, позволит выстроить новые пешие маршруты в предгорьях и урочищах Тянь-Шаня на территории наших стран, – отметил Ермек Маржикпаев.

    По словам министра, проект соглашения в ближайшее время будет направлен кыргызской стороне.

    В заключение Ермек Маржикпаев выразил благодарность кыргызской стороне за участие в международном форуме по развитию туризма, который прошел 15 сентября в Актау. Также он пригласил делегацию КР на VIII заседание министров туризма стран-участниц Организации Тюркских государств и международный туристский форум «Туркестан – туристская столица тюркского мира», которые пройдут в Туркестане в октябре этого года.

    Теги:
    Правительство Туризм Закон и право Кыргызстан
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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