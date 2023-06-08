Казахстан содействует социально-экономическому равновесию в Центральной Азии – Тиберио Грациани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в рамках международного форума Астана побеседовал с телеведущей Jibek Joly Кунсаей Курмет о роли Казахстана в Центрально-Азиатском регионе и перспективах сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе интервью Тиберио Грациани подчеркнул, что Казахстан - очень молодая республика, ей всего 30 лет. Но за эти 30 лет Казахстан изменился, появился Новый Казахстан. За последние три десятилетия в стране произошла экономическая эволюция.

Он также приветствовал тот факт, что сейчас в Казахстане много молодежи, и выразил надежду, что новое поколение станет будущим нашей молодой республики.

Что касается политических реформ в стране, эксперт сказал, что очень важно, чтобы президент, правительство менялись, вносились изменения в Конституцию, добавлялись новые статьи, которые помогут мобилизовать экономику и новые предприятия.

Тиберио Грациани продолжил, подчеркнув, что Казахстан является основной движущей силой в Центральной Азии.

«Я думаю, что руководство Казахстана несет ответственность за поддержку других стран региона, поскольку роль Казахстана заключается в содействии более сбалансированной социально-экономической ситуации в Центральной Азии. На мой взгляд, Казахстан также призван содействовать не только социально-экономическому равновесию в регионе, но и некоторым геополитическим аспектам», - сказал он.

Тиберио Грациани отметил, что Астана на протяжении последних 20 лет является колыбелью форумов, посвященных миру и диалогу цивилизаций, а также привлекает внимание мирового сообщества к проблеме ядерного нейтралитета.

Отвечая на вопрос о растущем интересе к инициативе «Один пояс, один путь», участии в ней Казахстана и о том, какую пользу от этого может извлечь Европа, председатель аналитического центра Vision & Global Trends сказал, что сотрудничество в рамках инициативы выглядит весьма многообещающе в среднесрочной перспективе и в будущем.

Казахстан и регион Центральной Азии, по мнению эксперта, являются частью оси, которая начинается от Средиземноморья и продолжается до Центральной Азии. «Очень важно внедрить, улучшить и расширить возможности взаимодействия в этом регионе», — отметил он.

Что касается второй встречи глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, состоявшейся недавно в Кыргызстане, и поднятых на ней тем, в том числе инвестиций в средний коридор, эксперт сказал, что чем больше взаимодействия будет в регионе, тем лучше.

В заключение Тиберио Грациани высоко оценил важную роль, которую Астана играет сегодня как место встречи не только на евразийском, но и на глобальном уровне.