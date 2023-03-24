03:00, 24 Март 2023 | GMT +6
Казахстан со счетом 5:2 выиграл второй матч отбора на Евро-2023 по футзалу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана до 19 лет провела свой второй матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2023 по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан играл с Молдовой и одержал победу со счетом 5:2. В составе сборной Казахстана дубль оформил Батырхан Кенжегали; также отличились Александр Дерябин, Иван Марахов и Дамир Каирбай.
Казахстан стартовал в отборе Евро-2023 с поражения от сборной Польши — 2:3.
В заключительном матче казахстанская «молодежка» встретится с командой Словении — матч состоится 25 марта.