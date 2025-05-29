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    17:57, 29 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан снижает зависимость от нефти и усиливает рост перерабатывающей промышленности

    О приоритетных секторах в рамках несырьевой модели экономического роста рассказал вице-министр национальной экономики Арман Касенов на международном форуме Астана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нефть
    Коллаж: Canva

    По его словам, доля нефтяной отрасли в ВВП Казахстана сегодня составляет около 8-9%.

    — Доля нефтяной отрасли действительно падает, падает за счет того, что другие отрасли, прежде всего обрабатывающие, растут опережающими темпами, — пояснил Касенов.

    Он напомнил, что в 2024 году добыча нефти в стране не только не увеличилась, но даже сократилась. Тем не менее, экономика в целом показала уверенный рост.

    — Несмотря на это, оставшаяся часть экономики росла высокими темпами. Совокупный рост составил 4,8%. Это объективно высокий показатель, который в полтора раза превышает мировой уровень, — отметил вице-министр.

    Схожая картина наблюдается и в сфере экспорта. Как сообщил Касенов, удельный вес переработанной продукции в казахстанском экспорте достиг 35%, а ее рост в 2024 году составил 12% в долларовом эквиваленте. Он отметил, что это очень высокий темп роста.

    Вице-министр также добавил, что у добывающего сектора есть объективные ограничения по росту, в том числе природные.

    — Из-за того, что добыча ограничена по природным факторам, есть мнение, что она достигнет пика в течение 5 лет, на уровне 105 млн тонн нефти. В прошлом году это были около 88 млн тонн нефти. Рост ограничен 17 процентами, — уточнил он.

    В этой связи в Казахстане делают ставку на диверсификацию экономики, но не из-за замедления нефтяной отрасли, а за счет ускоренного развития других секторов.

    Говоря о приоритетах, вице-министр нацэкономики назвал две ключевые характеристики, которым должны соответствовать секторы экономики: высокие производительность и экспортопригодность.

    Ранее мы сообщали, что гендиректор ФАО Цюй Дунъюй заявил о продлении сотрудничества с Казахстаном. 

    Теги:
    Промышленность Нефть
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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