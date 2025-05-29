Казахстан снижает зависимость от нефти и усиливает рост перерабатывающей промышленности

По его словам, доля нефтяной отрасли в ВВП Казахстана сегодня составляет около 8-9%.

— Доля нефтяной отрасли действительно падает, падает за счет того, что другие отрасли, прежде всего обрабатывающие, растут опережающими темпами, — пояснил Касенов.

Он напомнил, что в 2024 году добыча нефти в стране не только не увеличилась, но даже сократилась. Тем не менее, экономика в целом показала уверенный рост.

— Несмотря на это, оставшаяся часть экономики росла высокими темпами. Совокупный рост составил 4,8%. Это объективно высокий показатель, который в полтора раза превышает мировой уровень, — отметил вице-министр.

Схожая картина наблюдается и в сфере экспорта. Как сообщил Касенов, удельный вес переработанной продукции в казахстанском экспорте достиг 35%, а ее рост в 2024 году составил 12% в долларовом эквиваленте. Он отметил, что это очень высокий темп роста.

Вице-министр также добавил, что у добывающего сектора есть объективные ограничения по росту, в том числе природные.

— Из-за того, что добыча ограничена по природным факторам, есть мнение, что она достигнет пика в течение 5 лет, на уровне 105 млн тонн нефти. В прошлом году это были около 88 млн тонн нефти. Рост ограничен 17 процентами, — уточнил он.

В этой связи в Казахстане делают ставку на диверсификацию экономики, но не из-за замедления нефтяной отрасли, а за счет ускоренного развития других секторов.

Говоря о приоритетах, вице-министр нацэкономики назвал две ключевые характеристики, которым должны соответствовать секторы экономики: высокие производительность и экспортопригодность.

Ранее мы сообщали, что гендиректор ФАО Цюй Дунъюй заявил о продлении сотрудничества с Казахстаном.