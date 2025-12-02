Казахстан снижает «серый» оборот топлива на 20% благодаря цифровизации — Минэнерго

— Разработана информационная система «Oil transportation management». Сервис направлен на автоматизацию и полную оцифровку процесса распределения нефти между нефтедобывающими организациями, нефтеперерабатывающими заводами и транспортными компаниями в соответствии с утвержденными правилами, — сообщил министр во время своего выступления на заседании Правительства.

На сегодня система функционирует в штатном режиме, в ней зарегистрировано 117 активных пользователей, подано 2 182 заявки от недропользователей.

По словам Аккенженова, сервис позволил оптимизировать сроки формирования заявок с 5 до 1 дня, автоматизировать на 100% подачу и подписание графика поставки нефти, сократить время утверждения графика c 7 до 2 дней.

Также министр энергетики сообщил о функционировании информационной системы «Oil Track», внедренной для цифровизации оборота нефтепродуктов. Она полностью обеспечивает учет поступающих заявок.

По данным министерства, 123 нефтебазы оснащены контрольными приборами учета и регулярно передают данные оператору.