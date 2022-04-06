Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Казахстан снимет ограничения на сухопутных границах с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2022, 21:17
Казахстан снимет ограничения на сухопутных границах с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 апреля Казахстан снимает ковидные ограничения на сухопутных границах с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комисии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. В работе комиссии приняли участие представители государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

photo

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами Государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан.

Также снимаются все ограничения по пересечению Государственной границы РК авиасообщением.

При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

photo

Вице-премьер в своем выступлении подчеркнул, что вопрос по открытию Государственной границы находится на постоянном личном контроле Главы государства.

В завершении заседания Е. Тугжанов поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.



Правительство РК   Россия   Узбекистан   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции