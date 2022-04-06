Казахстан снимет ограничения на сухопутных границах с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 апреля Казахстан снимает ковидные ограничения на сухопутных границах с РФ, Узбекистаном и Кыргызстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комисии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. В работе комиссии приняли участие представители государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами Государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан.

Также снимаются все ограничения по пересечению Государственной границы РК авиасообщением.

При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

Вице-премьер в своем выступлении подчеркнул, что вопрос по открытию Государственной границы находится на постоянном личном контроле Главы государства.

В завершении заседания Е. Тугжанов поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.



