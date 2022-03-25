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    13:37, 25 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан сможет перенаправлять по альтернативным маршрутам 16 млн тонн нефти в год - Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У Казахстана есть возможность перенаправить по альтернативным маршрутам 16 млн тонн нефти в год. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, комментируя ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее глава Минэнерго заявил , что один из ВПУ (выносные причальные устройства) на Каспийском трубопроводном консорциуме заработает сегодня.

    По словам министра, вчера ограничений по добыче нефти не было, есть возможность добывать на резервуары.

    «Если ВПУ-1 заработал, это дает нам возможность не допускать значительного сокращения добычи, выполнить наши планы по добыче нефти на этот год. Потому что один причал даст возможность перекачки определенного объема через порт Новороссийск, а вот альтернативные маршруты, которые, к сожалению, сегодня не могут перекрыть весь объем – это 53-54 млн тонн в год прокачивается по КТК, это основной наш экспортный маршрут», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

    «Из 68 млн тонн экспорта, 53-54 млн тонн – это очень значительная часть. Развитие остальных альтернативных маршрутов возможно в полном объеме, но это потребует очень большого времени и связано с тем, что нужно технические решения принимать, в том числе даже может быть и придется строить новые трубы. Поэтому из оперативного, из запасного режима, чуть больше 16 млн тонн нефти по альтернативным маршрутам мы в годовом исчислении можем перенаправить», - сказал Болат Акчулаков.

    Напомним, оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма, сообщила 22 марта пресс-служба компании КТК.
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