Казахстан сможет перенаправлять по альтернативным маршрутам 16 млн тонн нефти в год - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У Казахстана есть возможность перенаправить по альтернативным маршрутам 16 млн тонн нефти в год. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, комментируя ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее глава Минэнерго заявил , что один из ВПУ (выносные причальные устройства) на Каспийском трубопроводном консорциуме заработает сегодня.

По словам министра, вчера ограничений по добыче нефти не было, есть возможность добывать на резервуары.

«Если ВПУ-1 заработал, это дает нам возможность не допускать значительного сокращения добычи, выполнить наши планы по добыче нефти на этот год. Потому что один причал даст возможность перекачки определенного объема через порт Новороссийск, а вот альтернативные маршруты, которые, к сожалению, сегодня не могут перекрыть весь объем – это 53-54 млн тонн в год прокачивается по КТК, это основной наш экспортный маршрут», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

«Из 68 млн тонн экспорта, 53-54 млн тонн – это очень значительная часть. Развитие остальных альтернативных маршрутов возможно в полном объеме, но это потребует очень большого времени и связано с тем, что нужно технические решения принимать, в том числе даже может быть и придется строить новые трубы. Поэтому из оперативного, из запасного режима, чуть больше 16 млн тонн нефти по альтернативным маршрутам мы в годовом исчислении можем перенаправить», - сказал Болат Акчулаков.