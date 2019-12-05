Казахстан смог вывести законотворчество на качественно новый уровень – вице-спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК прошло первое заседание Совета по совершенствованию законотворческого процесса. Об итогах Парламентских слушаний по этой теме доложила и.о. министра юстиции Наталья Пан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение стабильности и качества принятых законов является первостепенной задачей Министерства юстиции РК. И с целью успешной реализации этой задачи министерством принимаются все возможные меры, рычаги воздействия, как на отдельные госорганы, так и на государство в целом. Но, как показывает практика, возможно, этого недостаточно, потому что у нас имеются нарушения и перенос сроков законопроектов, предусмотренных планом законопроектных работ», - сказала Наталья Пан.

В случаях исключения либо переноса сроков по инициативе госоргана, по ее словам, рассматривается вопрос ответственности должностного лица, не ниже заместителя первого руководителя госоргана.

«Сейчас вносим поправки об установлении ответственности первого руководителя госоргана. Однако привлечение к ответственности не дает достаточных результатов. В этой связи Минюстом совместно с заинтересованными госорганами и с общественностью разработан законопроект в целях реализации рекомендаций, которые были высказаны по итогам правительственного часа», - добавила и.о. министра.

Вице-спикер Сената Бекзат Бекназаров подчеркнул, что Казахстан смог вывести законотворчество на качественно новый уровень.

«Но, тем не менее, этот процесс требует постоянного совершенствования. Для этого необходимо совершенствовать планирование законопроектной деятельности Правительства, кардинально менять подходы к организации научной экспертизы законопроектов и их концепций, принять эффективные меры по обеспечению аутентичности на казахском и русском языках, ужесточить ответственность конкретных лиц и государственных органов, отвечающих за разработку законопроектов», - отметил он.

На заседании были избраны заместитель председателя и секретарь Совета. Ими стали Владимир Волков, возглавляющий комитет Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам и Марат Уакпаев, заместитель руководителя аппарата Сената.

Совет по совершенствованию законотворческого процесса при Сенате Парламента был создан 1 июля этого года для повышения эффективности законодательной деятельности. В его состав вошли депутаты Сената, представители государственных органов и общественных объединений, видные ученые-правоведы.