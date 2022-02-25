Казахстан серьезно усилил меры таможенного контроля на границе с КНР - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан серьезно усилил меры таможенного контроля на границе с КНР. Принятые меры за два неполных месяца привели к росту оформлений товаров и уплаты таможенных платежей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы достаточно часто говорим о необходимости выравнивания статистики внешней и взаимной торговли и обеления внешнеторговых потоков. Серый импорт серьезно вредит внутренним производителям, легальным импортерам, негативно отражается на бюджетах наших государств», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета.

«В настоящее время Казахстан серьезно усилил меры таможенного контроля на границе с КНР. Принятые меры только за два неполных месяца привели к росту оформлений товаров и уплаты таможенных платежей. Вместе с тем, мы стали наблюдать значительный рост импорта из КНР в соседние страны, который в дальнейшем попадает на общий рынок без должной таможенной очистки и уплаты налоговых платежей. В данном случае пословица «Один в поле не воин» очень подходит к описанию складывающейся ситуации», - отметил глава Правительства.

При этом Алихан Смаилов заявил, что считает необходимым приложить совместные усилия к полноценному и качественному таможенному оформлению внешней торговли, в первую очередь в торговле с КНР, требуется срочная оцифровка всех процессов и обмена данными.

«Это даст толчок для развития добросовестной конкуренции и увеличения поступлений в бюджет за счет налогов и таможенных пошлин. Такую работу необходимо проводить при активной координации Комиссии. Одним созданием переговорной площадки здесь не обойтись. Настало время принимать конкретные шаги и отойти от многочасовых собраний», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане.