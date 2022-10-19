Казахстан серьезно настроен на инвестиции в логистику - Кайрат Келимбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан является частью большой всемирной логистической цепи. Учитывая мировой тренд, Казахстану нужно приводить в действие определенные логистические маршруты. Такое мнение выразил управляющий Международным Финансовым Центром «Астана» Кайрат Келимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кайрат Келимбетов назвал угрозы для развития глобальной экономики.

«Что происходит в глобальной экономике? Во-первых, мы можем говорить о различных мегаугрозах, в том числе, об инфляции. Инфляция продолжается уже на протяжении многих лет. Многие полагают, что в последующие годы это будет продолжатся. Далее – энергетический кризис. Энергетический кризис начался до ситуации в Украине. На конференции COP26 в Глазго страны договорились, что они не будут инвестировать в традиционный энергетический сектор. И мы понимаем, что поставки со стороны России сейчас ограничены. Это все приводит к большим изменениям», - сказал Кайрат Келимбетов во время казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям в столице.

Также по словам управляющего МФЦА, важным моментом остается то, что во время пандемии COVID и послековидного периода наблюдаются ограниченные возможности для поставок.

«Учитывая все это, понимаем, нам нужно приводить в действие определенные логистические маршруты и Казахстан играет свою роль в этом. Наша страна является частью большой всемирной логистической цепи. Мы продолжаем инвестиции со стороны квазигосударственного сектора в различные железнодорожные инфраструктуры, сектор авиации. Казахстан должен приглашать инвесторов, как мы приглашаем их в сектор добывающей промышленности, нефти и газа. Мы должны понимать, что в этом есть и возможности Казахстана. Нужно также учитывать вопросы продовольственной безопасности. Мы серьезно настроены на инвестиции в логистическую сферу. Мы фокусируемся на диверсификации наших экспортных маршрутов», - заявил К. Келимбетов.

Также как добавил спикер, страна должна сфокусироваться на вопросах электронного таможенного администрирования, вместе с тем и развивать электронную торговлю, коммерцию.

Сегодня в столице проходит Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям (Kazakhstan Global Investment Roundtable, KGIR-2022).

На мероприятие приглашены более 500 представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов, авторитетных экспертов и лидеров мнения. С казахстанской стороны примут участие главы отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний, отечественного бизнеса.

На повестке KGIR-2022 – вопросы развития мировой экономики, инвестиционной привлекательности и возможностей Казахстана для глобальных и региональных инвесторов, вопросы продовольственной безопасности и логистики в условиях новой экономической реальности.