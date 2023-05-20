Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Мая 2023, 02:10
Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сенсационно обыграла команду Словакии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан победил Словакию по буллитам со счетом 4:3, причем забросил три шайбы в течение пяти минут во втором периоде.

В составе сборной Казахстана отличились Роман Старченко (22-я минута), Валерий Орехов (25-я), Евгений Рымарев (26-я), в серии буллитов казахстанцы забросили все четыре.

У словаков результативными бросками отметились Патрик Кох (15-я), Рихард Паник (49-я) и Павол Регенда (57-я).

Таким образом, сборная Казахстана одержала вторую победу на турнире: ранее казахстанские хоккеисты обыграли по буллитам сборную Норвегии — 4:3.

Спорт   Хоккей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
Названы недостатки системы ОСМС
Названы недостатки системы ОСМС
Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
Полное выступление Главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Китай»
Полное выступление Главы государства на первом Саммите «Центральная Азия – Китай»
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около острова Крит
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около острова Крит
Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области
Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области
Президент открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Президент открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Словакия - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Словакия - Казахстан