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Казахстан сенсационно обыграл Данию в матче отбора на Евро-2024

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Марта 2023, 21:00
Казахстан сенсационно обыграл Данию в матче отбора на Евро-2024 Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграла против команды Дании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Оразов, Тагыберген, Бейсебеков, Зайнутдинов, Самородов;
Дания: Шмейхель, Меле, Нельссон, Кьер, Бах, Йенсен, Нейгор, Хьйбьерг, Винн, Хейлунн, Дамсгор.

С первых минут инициативой владели гости, при этом не включая максимальные скорости, датчане сумели забить до перерыва два гола. Сперва после передачи со своей половины Расмус Хейлунн продавил Сергея Малого и перекинул Игоря Шацкого, а затем он оформил дубль, когда защитники хозяев в сутолоке не смогли вынести мяч из своей штрафной. Казахстанцы создали несколько полумоментов, но серьезной опасности воротам Каспера Шмейхеля не было.

Во второй половине подопечные Магомеда Адиева пытались бить по воротам как представится возможность Абзал Бейсебеков смог попасть в штангу, а следом по мнению судьи была игра рукой в штрафной гостей и Бактиер Зайнутдинов сократил разрыв, оставалось еще много времени и Асхат Тагыберген дальним выстрелом счет сравнял, а затем Абат Аймбетов сделал счет — 3:2.

17 июня сборная Казахстана на выезде встретится с Сан-Марино.

Казахстан — Дания 3:2 (0:2)
Голы:Хейлунн 21 (0:1), Хейлунн 36 (0:2), Зайнутдинов с пенальти 73 (1:2), Тагыберген 86 (2:2), Аймбетов 89 (3:2)
Удаление: Аймбетов 90+5



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