Казахстан — самая богатая на праздничные и выходные дни страна в ЕАЭС и ЦА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В наступающем 2022 году казахстанцы отдохнут 120 дней (с учётом пятидневной рабочей недели), как и в 2021-м и 2020-м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.
За последние несколько лет (с 2014 года) наибольшее количество выходных наблюдалось в високосном 2016 году (122 дня), наименьшее — в 2018-м и 2019-м (всего по 119 дней).
Самым «расслабляющим» месяцем в 2022 году будет январь. На этот месяц придётся сразу 13 выходных, из которых 3 дня отводятся праздникам — 1-2 января (Новый год) и 7 января (православное Рождество). Кроме того, за счёт субботы и воскресенья мы получим небольшие «каникулы» длиной в четыре дня подряд — 1–4 января.
Среди жителей стран ЕАЭС казахстанцы — самые удачливые в плане выходных. Меньше всего выходных и праздников в 2022 году ждёт жителей Беларуси — всего 110 дней. Следом идут Армения и Кыргызстан (117 дней). В России граждане смогут отдохнуть 118 дней.
Если же принимать во внимание количество именно праздников, без учёта календарных выходных, то в Казахстане в грядущем году таких дней отдыха будет 15, в России — 14 (стоит отметить, что 1–8 января в России — Новогодние каникулы, которые также были учтены), в Кыргызстане и Армении — по 12 дней, в Беларуси — 10 дней.
Среди стран СНГ (без учёта Таджикистана, по которому нет данных, однако с учётом экс-участницы СНГ, Украины) больше выходных, чем в РК — в Азербайджане: 125 дней.
Заметим, что в Казахстане работает следующая система переноса праздничных дней: в случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (субботу или воскресенье), выходные дни продлеваются на один день.
Однако это не касается негосударственных праздников — Рождества и Курбан-айта. Например, в 2020 году первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, приходится на 9 июля — это суббота, так что выходной день не добавляется. А вот православное Рождество, приходящееся в грядущем году на пятницу, добавит в копилку казахстанцев дополнительный день отдыха.
- Смертная казнь наносит урон престижу любого демократического государства - Исидор Борчашвили
- Смертная казнь не влияет на снижение преступности в обществе – представитель Генпрокурора
- Позитивные последствия объективны и очевидны - эксперт об отмене смертной казни в Казахстане
- В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
- Продукты компании Herbalife Nutrition седьмой раз подряд стали победителями премии «№1 Выбор года» в Казахстане
- Дед Мороз и Снегурочка предложили акмолинцам обменять сигареты на конфеты
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана