20 Июля 2022 14:37

Казахстан с рекордом завоевал «золото» ЧА по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Емберды Едыге стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет на азиатском первенстве по тяжелой атлетике среди юниоров в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

В категории до 73 кг отечественный спортсмен лидировал с результатом 309 (136+173) кг, завоевав при этом «серебро» в рывке и «золото» в толчке.

Также Едыге установил новый юношеский рекорд Азии в упражнении «толчок» и в сумме двоеборья.

Эта медаль стала для Казахстана третьей на данном первенстве. Ранее две бронзовые медали выиграли Ерасыл Умаров (до 55 кг) и Азамат Толеген (до 61 кг).





Фото: instagram.com/wf_rk