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    03:33, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан с поражения стартовал на женском ЧМ-2022 по хоккею

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по хоккею провела свой первый матч в дивизионе I группы В чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первой игре Казахстан встретился со страной-хозяйкой турнира, сборной Польши, и проиграл со счетом 1:3. На 2-й минуте Татьяна Королева вывела сборную Казахстана вперед, однако затем польки забросили три шайбы: отличились Каролина Позневска (14-я минута), Юлия Зелиньска (36-я) и Оливия Томчок (39-я).

    Таким образом, женская сборная Казахстана неудачно начала выступление на ЧМ-2022 в своем дивизионе. Также в группе В дивизиона I выступают сборные Китая, Словении, Италии и Южной Кореи. Победитель получит промоушн в группу А на следующий турнир.

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