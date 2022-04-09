Казахстан с поражения стартовал на женском ЧМ-2022 по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по хоккею провела свой первый матч в дивизионе I группы В чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первой игре Казахстан встретился со страной-хозяйкой турнира, сборной Польши, и проиграл со счетом 1:3. На 2-й минуте Татьяна Королева вывела сборную Казахстана вперед, однако затем польки забросили три шайбы: отличились Каролина Позневска (14-я минута), Юлия Зелиньска (36-я) и Оливия Томчок (39-я).

Таким образом, женская сборная Казахстана неудачно начала выступление на ЧМ-2022 в своем дивизионе. Также в группе В дивизиона I выступают сборные Китая, Словении, Италии и Южной Кореи. Победитель получит промоушн в группу А на следующий турнир.