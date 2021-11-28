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Казахстан с победы стартовал в матче Кубка Дэвиса против Канады
28 Ноября 2021 18:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался матч группового этапа Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Канады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В стартовой встрече противостояния на корт вышли Михаил Кукушкин и Брейден Шнур. Первый сет уверенно забрал казахстанец — 6:3. Во второй партии на тай-брейке успешнее выступил Шнур — 7:6 (5). Решающий сет остался за казахстанцем — 6:5.
Таким образом, Казахстан повел в счете в матче с канадцами — 1:0.
В следующем поединке сыграют Александр Бублик и Вашек Поспишил.
Напомним, накануне сборная Казахстана обыграла команду Швеции в рамках текущего розыгрыша Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде (Испания).
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