Казахстан с победы стартовал в матче Кубка Дэвиса против Канады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался матч группового этапа Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Канады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В стартовой встрече противостояния на корт вышли Михаил Кукушкин и Брейден Шнур. Первый сет уверенно забрал казахстанец — 6:3. Во второй партии на тай-брейке успешнее выступил Шнур — 7:6 (5). Решающий сет остался за казахстанцем — 6:5.

Таким образом, Казахстан повел в счете в матче с канадцами — 1:0.

В следующем поединке сыграют Александр Бублик и Вашек Поспишил.

Напомним, накануне сборная Казахстана обыграла команду Швеции в рамках текущего розыгрыша Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде (Испания).