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Казахстан с Днем Республики поздравили из космоса

Автор:  
Сара Кабикызы
25 Октября 2022, 12:29
Казахстан с Днем Республики поздравили из космоса

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Российские космонавты, работающие на Международной космической станции, прислали видеопоздравление с Днем Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экипаж долгосрочной 68-ой экспедиции на МКС Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин рассказали о том, как прекрасны просторы Казахстана из космоса, отметили гостеприимство казахской земли, которая провожает и встречает космонавтов, сотрудничество России и Казахстана в космической и пожелали братской стране дальнейшего процветания.

Как сообщалось , экипаж МКС-68 стартовал с космодрома Байконур 21 сентября 2022 года и будет работать на орбите более полугода.

Сегодня, 25 октября, в городе Байконуре состоится большой праздничный концерт в честь Дня Республики.

Аппарат специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур», который организовал видеопоздравление космонавтов и разместил его на своей странице в Facebook, еще раз покажет участникам торжественного вечера космическое поздравление с борта Международной космической станции.

Как сообщил Казинформу спецпредставитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, День Республики вместе с байконурцами сегодня будут отмечать и гости – сенаторы Парламента РК, известные казахстанские спортсмены по фигурному катанию, творческие коллективы Кызылординской области.


Освоение космоса   Байконур   День Республики  
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