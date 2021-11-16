Казахстан, Россия и ОАЭ подтвердили свои намерения по сохранению Гагаринского старта

НУР-СУЛТАН - ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В эти дни в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) проходит Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2021, в работе которой принимает участие казахстанская делегация во главе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках работы космического форума Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Республики Казахстан, Госкорпорация «Роскосмос» и Космическое агентство ОАЭ подписали совместное письмо о намерениях по реализации первого коммерческого космического проекта «Гагаринский старт» на космодроме «Байконур».

В частности, в документе, который от казахстанской стороны подписал вице-министр МЦРИАП РК Малик Олжабеков, отмечены совместные намерения сторон в ближайшее время приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки № 1 космодрома Байконур - «Гагаринского старта», с которого состоялся первый полет человека в космос.

Письмом о намерениях по проекту «Гагаринский старт» стороны выражают стремление к установлению взаимовыгодного сотрудничества в области космических пусковых услуг. Также, стороны подтверждают намерения к формированию правовой основы в виде межправительственного соглашения, которое в данный момент согласовано казахстанской и российской сторонами и находится на рассмотрении эмиратской стороны, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

Ключевой целью проекта «Гагаринский старт» является сохранение важной стартовой площадки №1 космодрома «Байконур» и обеспечение ее бесперебойной работы, при этом у каждой из сторон будет допуск к пусковым услугам.

В настоящее время данный стартовый комплекс не используется в связи с выводом в 2019 году из эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ», последний пуск которой состоялся в конце сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В случае своей успешной реализации проект «Гагаринский старт» обеспечит комплексу новую жизнь, позволив ему принимать современные модификации ракет-носителей семейства «Союз-2». Стороны планируют привлечь к реализации проекта частных инвесторов и в дальнейшем осуществлять коммерческую эксплуатацию комплекса на совместной основе.

Казахстан и Россия активизируют сотрудничество по реализации совместных проектов на космодроме Байконур.