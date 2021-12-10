Казахстан, Россия и Беларусь планируют взаимное признание кодов маркировки обуви

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца этого года будет реализована возможность признания российских кодов маркировки обуви на территории Казахстана. С апреля 2022 года планируется достигнуть взаимного признания кодов маркировки обувных товаров Казахстана, России и Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Для этого операторами маркировки трех стран прорабатываются основные технологические решения. Стороны взаимодействуют через интегрированную информационную систему ЕАЭС, сейчас ведется работа по налаживанию обмена данных через эту систему.

«Процесс признания кодов будет реализован поэтапно. Для создания условий казахстанским импортерам, до достижения взаимного признания обувных кодов маркировки, будет реализован временный функционал в Казахстане по одностороннему признанию кодов маркировки на обуви из России. Это позволит исключить двойное нанесение маркировки на импортируемую обувь в нашу страну. С апреля планируется взаимное признание кодов не только с соседней страной, но и Беларусью», - отметил председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов.

Напомним, в Казахстане обязательная цифровая маркировка и прослеживаемость обувных товаров введена с 1 ноября 2021 года. В России обувь в обязательном порядке маркируется с 1 июля 2020 года, Беларуси – с 1 ноября 2021-го.

Отметим, с начала введения обязательных норм по маркировке обуви в РК уже заказано кодов маркировки на 29% ежегодного объема официального обувного импорта.