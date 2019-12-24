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Казахстан реализовал ряд крупных проектов по внедрению электроавтобусов в 2019 году

24 Декабря 2019 11:36
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Казахстан реализовал ряд крупных проектов по внедрению электроавтобусов в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По глобальным прогнозам, через 20 лет на электричестве будут работать две трети городских автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

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В 2019 году в Европе электроавтобусы заняли 10% от всего объёма закупок городских автобусов, в 2020 году доля вырастет до 20%. Индия объявила о закупках более тысячи городских автобусов на электрической тяге.

Недавно исследовательская группа Bloomberg New Energy Finance опубликовала сенсационный прогноз: через 20 лет две трети городских автобусов в мире будут на электрической трансмиссии. В конце 2018 года в эксплуатации находилось 385 тысяч городских электроавтобусов — всего 13% от мирового парка городских автобусов. Ещё два года назад 98% локализации мирового рынка электробусов приходилось на Китай. К наиболее развитым в электрификации общественного транспорта странам также относятся Нидерланды, Финляндия и Великобритания.

Казахстан на гребне мирового тренда. В 2019 году городские акиматы реализовали ряд крупных проектов по внедрению электроавтобусов в транспортную инфраструктуру. В Актау курсируют 5 электробусов, в Павлодаре — 10. В ноябре в Алматы запустили в эксплуатацию 10 электробусов по маршруту № 206. Алматинский электроавтобусный парк № 1 намерен до конца года поставить на маршруты ещё 40 электроавтобусов.

Акимат Нур-Султана в октябре объявил о намерении закупить за ближайший год 100 электробусов, первая партия из которых уже поступила в столичный автопарк. При реализации проекта автобусный парк Нур-Султана станет самым электромобильным среди городов ЕАЭС. К примеру, Москва намерена до конца 2020 года довести парк электрических автобусов до 600 единиц. Уровень проникновения там составит 1 электроавтобус на 21 тыс. жителей. В Нур-Султане — 1 электроавтобус на 11 тыс. горожан.

Вспышка спроса на электроавтобусы закономерна. Этот вид транспорта как технология фактически ежемесячно повышает эксплуатационные преимущества перед автобусами на ДВС. Энергоэффективность высока: уже сегодня электробус в 5–6 раз экономичнее. На 1 км в Казахстане он тратит 18 тенге, дизельный аналог — порядка 90–100 тенге. В среднем на 1 км пути электроавтобус затрачивает 1 кВт электроэнергии. Автобус на дизеле — 400 мл топлива.

В разы дешевле эксплуатация. У электроавтобуса нет сложных механизмов, не нужно менять масла, фильтры, приводные ремни. Нет процессов по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры, системы пуска-выпуска, коробки передач.

Фактически электрический автобус является гаджет-платформой для интеграции всевозможных интернет-технологий. Ещё одно тотальное преимущество: электроавтобусы максимально соответствуют современной модели развития урбанистической экономики: ноль вредных выбросов, низкий уровень шума и высокая адаптация под концепцию Smart City.

Для крупнейших мегаполисов Казахстана критичной проблемой является повышенная загазованность атмосферы. Согласно «Национальному докладу о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов РК за 2018 год», Алматы и Нур-Султан — аутсайдеры по индексу загрязнения атмосферы среди казахстанских городов. В метриках экологов обе столицы попадают в группу самых «грязных населённых пунктов Казахстана». Транспорт является основным источником загрязнения. В Нур-Султане на долю транспорта приходится 54,2% выхлопных газов, в Алматы удельный вес вредных выбросов от транспорта составляет 65%.

Госсектор подготовил базу для интенсивного роста рынка электроавтобусов в стране. Разработана системная программа обновления автобусных парков Казахстана. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, только в текущем году было приобретено более 1000 городских автобусов. За два года критический износ парка городских автобусов снизился с 65% до 55%. Всего по городским маршрутам курсирует более 12 тысяч автобусов. К 2025 году, по планам правительства, уровень критического износа снизится до 28% (за 5 лет казахстанские города закупят свыше 5000 новых автобусов). Сформирован эффективный механизм софинансирования проектов в формате ГЧП. Средства уже предоставлены перевозчикам через АО «БРК-Лизинг» на выгодных условиях: 15% первоначального взноса, на 7 лет с процентной ставкой в 7%. До 2022 года на обновление автобусного парка планируется выделить из республиканского бюджета средства в размере 128,5 млрд тг.

Не менее важно то, что госзаказ на обновление автобусных парков будет полностью обеспечен за счёт местных производителей. В 2019 году казахстанский автопром произвёл 966 автобусов — в 3 раза больше, чем в 2018-м.

Основной производитель электроавтобусов в Казахстане — ТОО «СарыаркаАвтоПром». Предприятие производит более 50% автобусов местного производства, а в рамках программы по обновлению автобусных парков городов доля «СарыаркаАвтоПром» достигает 70%. На текущий момент предприятие локализовало производство двух марок электрических автобусов от мировых лидеров этого сегмента: Yutong и Ankai. Примечательно, что Yutong — мировой лидер в производстве автобусов, в том числе на электрической тяге.

Прорывной рост производства электрических автобусов в Казахстане может обеспечить и созданная инфраструктура привлечения иностранных инвестиций под экологические проекты. Через площадку МФЦА акиматы смогут размещать инфраструктурные облигации под проекты, повышающие качество окружающей среды региона.

Перевод городских автобусных парков на электробусы — привлекательный инвестиционный проект. Есть стабильный и высокопрогнозируемый платёжеспособный спрос, есть местные производители, проект полностью соответствует современным экономическим стандартам международной системы устойчивого развития.

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Ключевые слова: Транспорт,
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