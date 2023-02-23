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    21:55, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан развивает сотрудничество с компанией Pfizer

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным с компанией Pfizer в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2022 года в Нью-Йорк, прошли переговоры заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с делегацией Pfizer во главе с региональным директором по Европе, Азии и Африке Озгуром Язиюртом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Во встрече также приняли участие министр здравоохранения РК Ажар Гиният и председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

    Стороны обсудили актуальные вопросы расширения присутствия американской компании в Казахстане, в том числе локализации контрактного производства пневмококковой вакцины Prevenar-13. Американская сторона была проинфорирована об усилиях по совершенствованию законодательства для привлечения биофармацевтических ТНК на казахстанский рынок. В свою очередь в «Pfizer положительно отметили прилагаемые усилия и изменения в регулирующие фармацевтическую деятельность нормативно-правовых актах РК.

    Американская транснациональная компания Pfizer, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, является одним из мировых лидеров биофармацевтического рынка. Главный исследовательский центр Pfizer находится в городе Гротон, штат Коннектикут.

    Сегодня компания занимается созданием лекарственных средств от заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, производит антибиотики, виагру, иммунодепрессанты и другое. В 2020 году компаниями BioNTech, Pfizer и Fosun Pharma была разработана вакцина от коронавируса.


    Фото: пресс-служба МИД РК


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