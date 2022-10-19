Казахстан разработал план по устранению «узких» мест Транскаспийского транспортного коридора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Устранение «узких» мест по Транскаспийскому транспортному коридору должно носить синхронный характер. Об этом заявил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша страна готова приступить к совместным действиям по укреплению транзитного потенциала маршрута. Мы разработали Дорожную карту по устранению «узких» мест на ТМТМ совместно с Азербайджаном, Грузией и Турцией. Ожидаем в ближайшее время подписание документа на высоком уровне», - сказал Касым Тлепов.

Было отмечено, что совместное устранение узких мест позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по данному коридору до 15 млн тонн в год.

В частности, Азербайджаном, Грузией и Турцией планируется провести следующие мероприятия до 2027 года по улучшению инфраструктуры и пополнению подвижного состава:

- Увеличение пропускной способности порта Баку;

- Строительство ЖД грузового фронта (открытые площадки, склады);

- Приобретение парка ЖД (платформы, локомотивы);

- Строительство и реконструкция ЖД участка Тбилиси-Махинджаури;

- Увеличение мощностей припортовых станций Поти и Батуми;

- Полный ввод в эксплуатацию ЖД участка Баку-Тбилиси-Карс (работает в тестовом режиме).