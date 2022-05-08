8 Мая 2022 16:46

Казахстан разработал 10 техрегламентов ЕАЭС – Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан является главным разработчиком десяти принятых и трех проектов технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Техническое регулирование – один из ключевых инструментов поддержки собственного производителя, стимулирования повышения качества жизни населения и противодействия опасному импорту, отметил министр.

«Наша система техрегулирования – одна из наиболее совершенных и динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Но, по давно сложившейся традиции соцсетей «критиковать все отечественное», очень много комментариев о том, что мы проигрываем в техрегламентах ЕАЭС. Попробую развеять это заблуждение», – написал Бахыт Султанов на своей странице в Facebook.

Министр уточнил, что любой техрегламент – результат совместной работы государства и бизнеса. Техрегламенты ЕАЭС принимаются консенсусом вице-премьеров пяти стран, которые также согласовывают свои решения с бизнесом.

По словам министра, при создании в 2010 году Таможенного союза трех стран (Беларусь, Казахстан, Россия) наиболее продвинутая система техрегулирования и нормативная база были именно у Казахстана – более 85 национальных техрегламентов. У России в тот момент было всего около 20 техрегламентов (в том числе и ввиду сложности их принятия через федеральные законы), у Беларуси – 13.

«Более того, в момент создания ТС Россия приняла временно требования казахстанских техрегламентов как свои национальные. Но некоторые из этих казахстанских требований, например, на лакокрасочные материалы, синтетические моющие средства, товары бытовой химии, пестициды – в России не отменены до сих пор», – заявил Бахыт Султанов.

Также глава Минторговли пояснил, какие именно проекты техрегламента ЕАЭС разрабатывал Казахстан.

«Казахстан является основным разработчиком десяти принятых и трех проектов техрегламентов ЕАЭС. Например, на лифты, топливо (бензин, дизель и др.), зерно, «легпром», взрывчатые вещества, мясо и мясную продукцию, оборудование под избыточным давлением, рыбу и рыбную продукцию и др», – перечислил министр.

К тому же многие другие единые техрегламенты Евразийского союза, по его словам, разработаны на основе казахстанских норм.

«Например, за основу техрегламента ЕАЭС о спецпитании для спортсменов, взят наш, казахстанский документ. Уникальный кадровый потенциал Казахстанского Института питания им. Шарманова позволил Казахстану разработать очень важный регламент на пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства», – уточнил Бахыт Султанов.

Министр торговли подчеркнул, что технологический лоббизм Казахстана на площадке ЕАЭС достаточно силен. По его словам, этому способствует то, что казахстанская система техрегулирования остается передовой, в том числе и потому, что за основу берется международный опыт техрегулирования, где базой является высокое качество товаров и услуг.