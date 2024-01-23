Казахстан разрабатывает не имеющий аналогов в мире противоопухолевый препарат

В Казахстане идет активная разработка нового противоопухолевого препарата, не имеющего аналогов в мире. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По проекту «Разработка отечественного противоракового препарата D-VC, „Made in Kazakhstan“, идет активная разработка нового противоопухолевого препарата, не имеющего аналогов в мире. Создание данного препарата увеличивает выживаемость больных с наиболее проблемными для терапии видами рака, — сказал он во время заседания Правительства РК.

Он отметил, что проектом занимается биотехнолог Дос Сарбасов. Ученый долгое время работал в лаборатории онкологического центра Андерсона в Техасском университете. Казахстанец специализируется на клеточном питании. Он смог найти способ, чтобы разрушить питательный процесс онкологических клеток. Это инновационный способ борьбы с онкологическими заболеваниями.

— Первый этап уже прошли мы, на кроликах, мышах. Теперь 15 человек в университете онкологии прошли первый этап. Это больные люди. Планируем в течение следующего года выходить на рынок, — добавил Саясат Нурбек на пресс-конференции после заседания.

Также министр доложил о других достижениях в казахстанской науке. К примеру, разработана технология рафинирования чернового селена. Получен рафинированный селен, содержащий более 99,5% основного компонента, востребованный на всех мировых рынках металлов. Применяется в сфере стекольной и сталелитейной промышленности, в производстве полупроводников и фармацевтике.

Ученые Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова предложен состав антикоррозионного покрытия «Сақтау». Главная особенность покрытия — контролируемый выпуск активного вещества и способность к саморегенерации, что обеспечивает повышенную стойкость и долговечность покрытия.

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева создал на своей площадке научно-производственную базу, отработана технология изготовления более 20 видов различных имплантов.

Институтом ядерной физики разработан водный раствор кобальта-57. Это может быть использован в качестве индикатора для получения специальных радиоактивных препаратов медицинского назначения (меченые белки, насыщенные жирные кислоты, металлоорганические и др. соединения), а также как источник излучения.

Общий бюджет науки на 2023–2025 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом на 2020–2022 годы вырос в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге. На 2024–2026 годы предусмотренный бюджет науки — 729,5 млрд тенге.