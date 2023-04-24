Казахстан разгромом стартовал на юношеском ЧМ-2023 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана до 18 лет провела свой первый матч на юношеском чемпионате мира-2023 по хоккею в Анже (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своей первой игре в группе А первого дивизиона казахстанские хоккеисты встретились со сверстниками из Венгрии и одержали уверенную победу — 3:0. На 21-й минуте Адиль Бейсембаев вывел сборную Казахстана вперед, на 35-й Артур Гросс забросил вторую шайбу, а уже на 36-й Адиль Бейсембаев оформил дубль.

Также в группе Казахстан встретится со сборными Японии, Украины, Франции и Дании. Свой следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет в понедельник, 24 апреля — ее соперником будет команда Японии.