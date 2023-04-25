Казахстан разгромил Японию на юношеском чемпионате мира по хоккею

АНЖЕ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана до 18 лет сыграла второй матч на юношеском чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит во французском Анже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во второй встрече группы А первого дивизиона казахстанцы сыграли с японскими сверстниками и одержали победу со счетом 5:0.

На 19-минуте, Артур Гросс с передачи Аслана Жуссупбекова открыл счет. Затем на 21-й минуте Кирилл Ляпунов с паса Асанали Русланулы удвоил преимущество сборной Казахстана. В начале третьего периода Александр Ким с передачи Адиля Бейсембаева довел счет до разгромного, а затем тот же Ляпунов вновь с паса Русланулы забросил четвертую шайбу. Точку в игре поставил Александр Мигунов.

В первой игре казахстанцы обыграли Венгрию — 3:0. После сегодняшней победы сборная Казахстана с шестью очками лидирует в своей группе, где также выступают Дания, Украина и Франция. Следующую игру казахстанские хоккеисты проведут с датчанами 26-го апреля в 16:30 по времени Астаны.