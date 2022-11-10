Казахстан разгромил соперника в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел матч отборочного турнира чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором сборная Казахстана принимала команду Черногории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Эта игра закончилась разгромной победой Казахстана — 7:0. Голы забили Дуглас (2-я минута), Абдирасул Абдуманапулы (4-я), Арнольд Кнауб (15-я), Альберт Акбаликов (21-я), Биржан Оразов (25-я, 25-я) и Азат Валиуллин (40-я).

Таким образом, сборная Казахстана набрала девять очков и упрочила лидерство в группе 5 основного раунда.

Турнирное положение команд на данный момент: Казахстан — 9 очков (3 матча), Словения — 3 очка (2 матча), Черногория — 0 очков (3 матча).

По регламенту турнира, команды проведут друг с другом по одному матчу дома и в гостях. Победители двенадцати групп и четыре лучшие команды, занявшие второе место, напрямую попадут в элитный раунд. Еще восемь команд, занявшие в своих группах второе место, сыграют в стыковых матчах.

Фото: sports.kz