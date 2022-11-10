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    22:18, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан разгромил соперника в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел матч отборочного турнира чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором сборная Казахстана принимала команду Черногории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Эта игра закончилась разгромной победой Казахстана — 7:0. Голы забили Дуглас (2-я минута), Абдирасул Абдуманапулы (4-я), Арнольд Кнауб (15-я), Альберт Акбаликов (21-я), Биржан Оразов (25-я, 25-я) и Азат Валиуллин (40-я).

    Таким образом, сборная Казахстана набрала девять очков и упрочила лидерство в группе 5 основного раунда.

    Турнирное положение команд на данный момент: Казахстан — 9 очков (3 матча), Словения — 3 очка (2 матча), Черногория — 0 очков (3 матча).

    По регламенту турнира, команды проведут друг с другом по одному матчу дома и в гостях. Победители двенадцати групп и четыре лучшие команды, занявшие второе место, напрямую попадут в элитный раунд. Еще восемь команд, занявшие в своих группах второе место, сыграют в стыковых матчах.


    Фото: sports.kz


    Теги:
    Алматы Спорт Футзал
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