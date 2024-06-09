Казахстан выиграл «бронзу» Евро-2024

Сборная Казахстана сыграла с командой Франции в матче за бронзовые медали чемпионата Европы по мини-футболу среди любителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

По итогам поединка казахстанцы одержали уверенную победу со счетом 7:2, заняв третье место на турнире.

Ранее казахстанцы заняли первое место на групповом этапе, затем победили соперников из Словении и Азербайджана, а в матче за выход в финал по пенальти уступили действующему чемпиону Румынии.

Турнир проходил в Боснии и Герцеговине, лучшим вратарем на нем признан казахстанец Александр Рушинас. Тренером Казахстана является Павел Таку.