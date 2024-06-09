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    14:24, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан выиграл «бронзу» Евро-2024

    мини-футбол
    кадр из видео

    Сборная Казахстана сыграла с командой Франции в матче за бронзовые медали чемпионата Европы по мини-футболу среди любителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    По итогам поединка казахстанцы одержали уверенную победу со счетом 7:2, заняв третье место на турнире.

    Ранее казахстанцы заняли первое место на групповом этапе, затем победили соперников из Словении и Азербайджана, а в матче за выход в финал по пенальти уступили действующему чемпиону Румынии.

    Турнир проходил в Боснии и Герцеговине, лучшим вратарем на нем признан казахстанец Александр Рушинас. Тренером Казахстана является Павел Таку.

     

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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