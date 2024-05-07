Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве СНГ по предупреждению ЧС в области здравоохранения

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.