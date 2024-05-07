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    18:48, 06 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве СНГ по предупреждению ЧС в области здравоохранения

    указ
    Фото:Акорда

     Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.  

    Текст Закона публикуется в печати.

    Теги:
    Здравоохранение Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт СНГ Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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