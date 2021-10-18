Казахстан ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования в странах СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось, что проект закона «О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств» был одобрен Сенатом.

«Основными задачами совместного подразделения являются техническая разведка минных полей и объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов, а также их разминирования; очистка районов, где ранее проводились боевые действия от мин и взрывоопасных предметов; обезвреживание обнаруженных мин и взрывоопасных предметов», - сказал заместитель министра обороны Дарын Туяков в ходе пленарного заседания Сената.

Решение о направлении национального инженерного подразделения для участия в операциях гуманитарного разминирования принимается направляющей стороной в соответствии с ее законодательством.

«Соглашением предусмотрена также возможность привлечения совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками Содружества Независимых Государств. Республика Казахстан считает, что такое привлечение может быть только в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. В этой связи соглашение было подписано Республикой Казахстан с соответствующей оговоркой», - отметил Дарын Туяков.