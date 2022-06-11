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    Казахстан ратифицировал соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению

    11 Июня 2022, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Поставка нефти и нефтепродуктов между членами Евразийского экономического союза регулируется отдельными двусторонними соглашениями, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 16 июля 2020 года в Нур-Султане было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению. Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий закон.

    В соответствии с Соглашением, компетентные органы сторон ежегодно до 1 декабря текущего календарного года составляют баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта товаров из Республики Казахстан и Российской Федерации в Республику Армения, то есть индикативные балансы.

    «Учитывая, что основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, возможные поставки казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу. Также Соглашение предусматривает запрет поставок сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами сторон», - отметил ранее на пленарном заседании Палаты и.о. министра энергетики РК Асет Магауов.

    По словам и.о. министра, торговля между странами Евразийского экономического союза осуществляется без уплаты экспортной таможенной пошлины, без таможенного контроля.

    Данное Соглашение устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов из Казахстана в Армению.

    Такие механизмы позволят реализовать излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс нефтепродуктов и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана, а также упорядочит вывоз нефтепродуктов из Республики Казахстан и защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

    Ранее сообщалось, что Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о радиационной безопасности, договор с Кыргызстаном о военно-технической помощи и прекращение действия соглашения между СНГ о согласованной налоговой политике.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Армения ЕАЭС Нефть Международная деятельность РК
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