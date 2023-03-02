Казахстан ратифицировал изменения в договор ЕАЭС в части налогообложения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматриваемый протокол подписан главами государств-членов ЕАЭС 8 февраля 2021 года. Протоколом вносятся изменения в Договор о ЕАЭС в части налогообложения на территории отдельных СЭЗ Российской Федерации. В целом, договором о ЕАЭС утверждены основные принципы функционирования ЕАЭС и взаимодействия государств-членов, в том числе по вопросам налогообложения», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

В частности, как пояснил глава Минфина, порядок взимания косвенных налогов и механизм их уплаты во взаимной торговле государств-членов предусмотрен в приложении 18 к Договору о ЕАЭС.

«Основным принципом налогообложения в ЕАЭС является применение нулевой ставки НДС для экспортера и необходимость уплаты НДС импортером в стране назначения. Касательно налогообложения в СЭЗ государств-членов, хочу отметить, что при импорте товаров на территорию СЭЗ применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Согласно пункту 1 статьи 201 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенная процедура свободной таможенной зоны – таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, в соответствии с пунктом 6 статьи 455 Таможенного кодекса ЕАЭС, в 3-х СЭЗ Российской Федерации товары, импортируемые с территории стран ЕАЭС, не подлежат помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, т.е. по ним сразу уплачиваются таможенные пошлины и налоги при их импорте из стран ЕАЭС.

При этом в отношении импорта из третьих стран в соответствии со статьей 201 Таможенного кодекса ЕАЭС применяется освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов.

Таким образом, резидентам данных СЭЗ выгоднее импортировать товары из третьих стран, чем из стран ЕАЭС.

«В свою очередь, нормы протокола позволяют создать паритет условий при импорте в указанные СЭЗ товаров из ЕАЭС и из третьих стран. В частности, протокол предусматривает уплату НДС по импортированным товарам из стран ЕАЭС на территорию указанных СЭЗ с отсрочкой в течение 180 календарных дней. В целом, данный протокол касается по большей части Российской Федерации, вместе с тем, в условиях членства в ЕАЭС необходимо согласованное решение всех государств-членов», - добавил министр финансов.