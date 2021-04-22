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Казахстан ратифицировал договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам с 27 государствами

Автор:  
Серик Сабеков
22 Апреля 2021, 11:41
Казахстан ратифицировал договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам с 27 государствами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ратифицровал договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам с 27 государствами. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такие договоры Казахстан заключил с 27 государствами, в их числе Китай, Великобритания, Индия, США и другие. На сегодня проводятся работы по подписанию таких договоров с Португалией, Кипром и Аргентиной», - сказал Берик Асылов.

Было отмечено, что в прошлом году Казахстан оказал по 163 запросам правовую помощь зарубежным странам. На наши 185 запросов также были получены ответы.

Ранее сообщалось, что договор с Северной Македонией о взаимной правовой помощи по уголовным делам ратифицировали в Сенате


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