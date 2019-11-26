Новости
Казахстан ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции
26 Ноября 2019 18:23
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеВерховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность Верховная Рада Украины предварительно одобрила отмену депутатской неприкосновенности 29 человек после свадьбы попали в больницу с отравлением в Украине
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции»», - говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Украина,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане центр ООН по достижению Целей устойчивого развития
- О чем говорил Президент РК с главами зарубежных дипломатических миссий
- Касым-Жомарт Токаев подписал закон о государственных услугах
- 2019 год был полон успешных встреч на международном уровне – Президент РК
- Президент подписал закон о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
- Перед дипломатами поставлена задача по привлечению качественных инвестиций в экономику страны - Президент РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047