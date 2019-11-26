Казахстан ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции»», - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.