РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:45, 24 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан расторг соглашение с Таджикистаном о взаимной конвертируемости нацвалют

    Тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Принято постановление правительства «О денонсации Соглашения между Правительством РК, Национальным банком РК и правительством Таджикистана, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Денонсировать Соглашение между Правительством РК, Национальным банком РК и правительством Таджикистана, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла, совершенное в Душанбе 16 декабря 1999 года, — говорится в документе.

    Министерству иностранных дел РК предписано в установленном законодательством порядке уведомить правительство Таджикистана о намерении Правительства Казахстана денонсировать Соглашение. Постановление вводится в действие с 22 мая 2024 года.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Казахстан Валюта Соглашение Таджикистан
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!