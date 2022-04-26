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    18:31, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан расторг четыре контракта с недропользователями нефтегазовых месторождений

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 27 контрактов по недропользованию нефтегазовых месторождений заключено Министерством энергетики Казахстана, четыре из них на сегодня расторгли. Об этом сообщил министр Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Месторождения, которые разрабатываются, концессионные месторождения. Каждый контракт имеет срок. Тенгизский контракт истекает в 2033 году, осталось чуть больше 10 лет. Он истекает сам по себе. Он достаточно успешный, платит налоги. Месторождения не отдаются в собственность, они даются на время», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Сената.

    По его словам, ведомство в данный момент рассматривает все имеющиеся контракты.

    «У нас есть задание Главы государства, мы рассматриваем все контракты сейчас. Их состояние. Те, кто нерадиво использует, не исполняет обязанности, затягивает сроки эксплуатации, те контракты подлежат отзыву. У нас уже 27 контрактов есть, из них четыре уже на сегодня расторгли. Эта работа ведется с нарушителями, а не просто так, если захотеть что-то национализировать», - отметил министр.

    «Расторжение – это крайняя мера, мы со всеми работаем. Если не исполняется и даже не имеют желание, конечно, мы расторгнем. Это право государства», - заключил Б. Акчулаков.


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